Правоохранители нашли мать брошенных в Шереметьево мальчиков
27 января 2020 09:56
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Сотрудники правоохранительных органов нашли мать двух мальчиков, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево. Об этом 27 января сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
«Сейчас ведется работа с мамой, она ничего не знала об этой ситуации. Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, всё разрешится лучшим образом», — передает ее слова «Интерфакс».
По словам Трегубенко, в настоящий момент мальчики находятся в больнице, им оказывается «всесторонняя помощь», в том числе и психологическая. По возвращении в Хабаровский край с ними также будут работать психологи.
Омбудсмен добавила, что ситуацию на личном контроле держит глава региона Сергей Фургал.
Ранее в этот же день Трегубенко заявила, что оставленных в аэропорту детей временно разместят в детском доме. По ее словам, родственников, которые были бы готовы взять их под опеку, в Комсомольске-на-Амуре пока не нашлось.
26 января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двоих сыновей 2011 и 2014 годов рождения.
Сообщалось, что отец мальчиков — 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Он оставил при детях свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как из-за финансовых сложностей сам он содержать детей не может, пишет «Газета.ру».
Поисками отца детей сейчас заняты правоохранители.
По данным СМИ, семья мальчиков не состояла на учете как неблагополучная, однако мать с мужем не жила. Сам Виктор работал вахтовым методом и иногда оставлял детей в центре соцпомощи, пишут "Известия".
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