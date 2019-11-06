После запрета регистрировать машину житель Самарской области погасил задолженность по транспортному налогу

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В отделе судебных приставов Красноярского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина А. задолженности по налоговым платежам. Должник не оплатил транспортный налог в сумме более 83 тысяч рублей.Гражданин А. добровольно долг не оплачивал, на неоднократные вызовы судебного пристава не реагировал, на прием по повесткам не являлся. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении двух единиц транспортного средства, а именно — Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander, после чего должник поспешил оплатить задолженность по транспортному налогу в сумме более 83 тысяч рублей и исполнительский сбор в сумме почти 6 тысяч рублей.