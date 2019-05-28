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После ареста авто житель Сызрани погасил долг в 100 тысяч рублей

28 мая 2019 10:14
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После ареста авто житель Сызрани погасил долг в 100 тысяч рублей
Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Почти 96 тысяч рублей оказался должен индивидуальному предпринимателю за предоставленные бытовых услуг житель г. Сызрани. Обязательства перед гражданином И. были исполнены в полном объеме, но оплачены им не были. Предприниматель обратился в суд с требованием вернуть ему положенные денежные средства. Служители Фемиды встали на его сторону и обязали гражданина И. выплатить мужчине 95,7 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был осуществлен выход по месту проживания гражданина И. Должника дома не оказалось. Опрос соседей позволил установить, что в данный момент он находится на работе. Выяснив, где трудится мужчина, судебные приставы отправились на место. Там должнику было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, установлен срок для добровольного погашения задолженности и разъяснены последствия неисполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

По истечению срока для добровольного погашения задолженности, в ходе которого гражданин И. никаких попыток к оплате долга не предпринял, судебными приставами было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 6,7 тысяч рублей. Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, а в отношении его имущества был вынесен запрет на регистрационные действия. Помимо этого, работники Службы совершили повторный выход по месту жительства должника. Мужчине было вручено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также в отношении его автомобиля ВАЗ 21099 был составлен акт описи и ареста.

Перспектива стать невыездным в преддверии отпуска, а еще и остаться без машины, побудила гражданин И. погасить всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор. Всего мужчине пришлось заплатить 102 тысячи рублей.

Фото pixabay.com

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