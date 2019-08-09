Полицейские Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан

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По данным полицейских, 34-летний житель города Тольятти зарегистрировал в своей квартире иностранного гражданина, прибывшего в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом жилплощадь он предоставлять не намеревался, и иностранец проживал в другом месте. Во время беседы с полицейскими мужчина пояснил, что данную услугу он оказывал за денежное вознаграждение.В настоящее время в отношении хозяина жилплощади возбужденно уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.