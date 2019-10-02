Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 2 октября, 14:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.07
0.43
EUR 70.84
0.12
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Поездка за границу побудила самарчанку погасить долг в 70 тысяч рублей перед государством

2 октября 2019 11:40
93
Поездка за границу побудила самарчанку погасить долг в 70 тысяч рублей перед государством
Ранее она меры для оплаты долга не принимала.

Долг по налогам в почти 70 тысяч рублей был погашен жительницей Самарской области после того, как она узнала, что не сможет улететь за границу.
В отделе судебных приставов Красноармейского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданки Е. о взыскании задолженности по налогам на сумму почти 70 тысяч рублей. Должница была предупреждена о необходимости погашения задолженности, однако меры для оплаты долга не принимала.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем применены меры в виде постановления о временном ограничении должника в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Узнав об этом, гражданка Е., которая в ближайшее время планировала отправиться за границу, поспешила погасить всю сумму имеющейся задолженности.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
1 октября 2019  23:26
Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Причиной такого решения стали три взыскания, которые он получил ещё в СИЗО.  Закон
262
1 октября 2019  18:52
Сама водительница убеждала суд, что никаких манипуляций с госномером не производила.
В Самаре водительницу «Лексуса» лишили прав за испачканный номер, невзирая на статус матери-одиночки
Сама водительница убеждала суд, что никаких манипуляций с госномером не производила.  Закон
376
1 октября 2019  18:31
Ранее у него была обнаружена собственность, а также наличные деньги на сумму 6,3 миллиарда рублей.
СМИ: Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо у входа на работу
Ранее у него была обнаружена собственность, а также наличные деньги на сумму 6,3 миллиарда рублей.  Закон
315
1 октября 2019  16:28
Он обвиняется в совершении преступления, по статье "Нарушение авторских прав".
В Новокуйбышевске мужчину будут судить за сбыт контрафактного программного обеспечения
Он обвиняется в совершении преступления, по статье "Нарушение авторских прав".  Закон
293
1 октября 2019  15:03
С территории железнодорожного предприятия трое молодых парней в возрасте 16-18 лет неоднократно совершали хищения медных кабелей.
В Октябрьске трое молодых людей оштрафованы за кражу медного кабеля
С территории железнодорожного предприятия трое молодых парней в возрасте 16-18 лет неоднократно совершали хищения медных кабелей.   Закон
387
30 сентября 2019  20:18
Неделю назад Лазарева задержали, а затем арестовали на 2 месяца — за вымогательство коммерческого подкупа в особо крупном размере.
Впервые в регионе политик может быть осужден за шантаж участников торгов
Неделю назад Лазарева задержали, а затем арестовали на 2 месяца — за вымогательство коммерческого подкупа в особо крупном размере.  Закон
360
30 сентября 2019  18:37
Сотрудники самарской полиции благодарят неравнодушных граждан, которые оказали содействие в установлении предполагаемого преступника и раскрытии преступления.
Самарские полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку
Сотрудники самарской полиции благодарят неравнодушных граждан, которые оказали содействие в установлении предполагаемого преступника и раскрытии... Закон
370
Весь список
Происшествия
2 октября 2019  12:16
За первый день октября на территории Самарской области 7 детей пострадали в ДТП
За первый день октября на территории Самарской области 7 детей пострадали в ДТП
В четырех случаях они являлись пешеходами, в трех – пассажирами.  Происшествия
119
2 октября 2019  11:40
Поездка за границу побудила самарчанку погасить долг в 70 тысяч рублей перед государством
Поездка за границу побудила самарчанку погасить долг в 70 тысяч рублей перед государством
Ранее она меры для оплаты долга не принимала. Происшествия
92
2 октября 2019  10:34
СМИ сообщили о задержании замгендиректора Аэрофлота
СМИ сообщили о задержании замгендиректора "Аэрофлота"
По некоторым данным, был задержан ещё один фигурант дела о мошенничестве — адвокат Дина Кибец. Происшествия
135
Весь список
Криминал
2 октября 2019  13:41
В Саратовской области полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
В Саратовской области полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
Тело нашли в лесу возле кладбища. Криминал
71
2 октября 2019  11:14
В Самарской области задержали мигрантов, незаконно пересекавших границу
В Самарской области задержали мигрантов, незаконно пересекавших границу
Теперь они на год отправятся в колонию. Криминал
96
1 октября 2019  14:04
В Самаре директор ООО предстанет перед судом за взятку в 200 тысяч рублей
В Самаре директор ООО предстанет перед судом за взятку в 200 тысяч рублей
Он передал деньги полицейскому. Криминал
379
Весь список


Видео
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
240
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
484
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
475
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
639
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
456
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
934
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1190
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
846
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1104
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1295
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
717
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2582
Весь список

Мероприятия
На площади Куйбышева в Самаре пройдет фестиваль еды "Чайхона 2019"
В САТОБ проходит шоу «Сны спящей красавицы» с участием звезд мирового балета
Герой РФ, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко посетит детский технопарк «Кванториум 63»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные