Поездка за границу побудила самарчанку погасить долг в 70 тысяч рублей перед государством

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Долг по налогам в почти 70 тысяч рублей был погашен жительницей Самарской области после того, как она узнала, что не сможет улететь за границу.В отделе судебных приставов Красноармейского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданки Е. о взыскании задолженности по налогам на сумму почти 70 тысяч рублей. Должница была предупреждена о необходимости погашения задолженности, однако меры для оплаты долга не принимала.В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем применены меры в виде постановления о временном ограничении должника в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Узнав об этом, гражданка Е., которая в ближайшее время планировала отправиться за границу, поспешила погасить всю сумму имеющейся задолженности.