Подростки кидали камни в проходящий поезд и разбили стекло

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В Оренбургской области сотрудники транспортной полиции выявили подростков, обкидавших камнями пассажирский поезд.В дежурную часть Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что при отправлении со станции Абдулино был обкидан камнями пассажирский поезд № 453 сообщением Уфа - Новороссийск, в результате чего в одном из вагонов было разбито стекло с внешней стороны.В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции "Дети и транспорт" сотрудниками линейного отдела полиции на станции Похвистнево были выявлены двое несовершеннолетних, братья 2004 и 2007 г.р.Установлено, что подростки играли недалеко от дома на площадке, расположенной недалеко от железнодорожных путей. Находясь вблизи железной дороги, они решили обкидать камнями проходящий мимо состав из хулиганских побуждений.На родителей данных подростков составлен административный протокол по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение ими родительских обязанностей.Материалы по данному факту направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростков, сообщает ведомство.