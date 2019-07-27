Под Самарой полицейская машина попала в ДТП
27 июля 2019 12:35
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В пятницу, 26 июля, около поселка Смышляевка произошла авария. На перекрестке рядом с мостом столкнулись две отечественные легковушки. Одна из них принадлежала правоохранителям.
— Скорее всего, сотрудники полиции не виноваты. Знаков приоритета там вроде не видно. Значит, автомобиль «Жигули» должен был пропустить машину МВД, — рассказал редакции 63.RU очевидец ситуации.
В ГУ МВД России по Самарской области инцидент прокомментировали так:
— ДТП с участием служебного автомобиля было зарегистрировано 26 июля около 14:00. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2107, мужчина 1996 года рождения, ехал по автодороге Самара — Бугуруслан — Смышляевка в направлении Кинеля. На перекрёстке равнозначных дорог он не предоставил преимущество автомобилю «Лада Гранта», который двигался в направлении Стройкерамики. В результате ДТП никто не пострадал, — рассказали правоохранители.
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