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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Самарой поезд сошел с рельс

19 января 2020 13:51
148
Под Самарой поезд сошел с рельс
В результате ЧП были задержаны некоторые направления.

Вчера ночью, 18 января, под Самарой товарный поезд сошел с рельс. ЧП случилось на перегоне Барыш-Патрикеево в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

- Произошел сход одного вагона грузового поезда. Ликвидировать происшествия приехали восстановительные поезда станций Рузаевка и Сызрань, - уточнили железнодорожники.

На данный момент движение полностью восстановлено. Пострадавших нет, пишет ПроГородСамара.

Отметим, что в результате схода вагона были задержаны следующие направления:

№338 Самара-Санкт-Петербург на 24 минут
№66 Москва-Тольятти на 33 минут и №50 Москва-Самара на 26 минут
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