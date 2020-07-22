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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Самарой подросток погиб, неудачно прыгнув в воду

22 июля 2020 09:16
156
Под Самарой подросток погиб, неудачно прыгнув в воду
Прокуратура Самарской области проводит проверку.

Напомним, 16 июля в пруду около поселка Новая Жизнь Кошкинского района утонул 15-летний подросток. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мальчик прыгнул в воду с металлической конструкции на берегу водоема.

"По факту гибели несовершеннолетнего приняты меры прокурорского реагирования. Внесено представление в адрес главы администрации сельского поселения Кошки, не принявшей мер по контролю за местами, где запрещено купание", - говорится в сообщении.

Также идет проверка по несчастному случаю, произошедшему в тот же день во втором Падовском карьере. Там утонула 15-летняя девочка, пишет Самру.ру.

"По поручению прокурора области Сергея Берижицкого в целях выяснения всех обстоятельств гибели детей и предотвращения подобных случаев прокурорам районов предстоит дать оценку деятельности муниципалитета и органов полиции по установлению контроля за обеспечением безопасности и правопорядка на территории мест купания и отдыха", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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