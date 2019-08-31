Под Новокуйбышевском спасатели 3 дня искали пожилого грибника
31 августа 2019 11:29
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Утром оперативному дежурному поступило сообщение, что в лесу в районе п. Чувашские Липяги (г. о. Новокуйбышевск) потерялся пожилой мужчина 1939 года рождения.
Мужчина ушёл накануне 27 августа в лес и до утра следующего дня не вернулся. Некоторое время мужчина отвечал на телефонные звонки родственников и оперативных служб, но потом его телефон разрядился.
28 августа на поиски были направлены спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области, сотрудники полиции, сотрудники УГЗ, лесники, волонтёры Лиза Алерт совместно с ВСКС, волонтёры города Новокуйбышевска и Самары, а также родственники пожилого мужчины.
Поиски продолжались день и ночь на протяжении 3-х дней. Была обследована территория от п. Чувашские Липяги до п. Жигули, а также за р. Кривуша до оз. Бобровое.
30 августа в 10:27 спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск нашли пострадавшего в поле в 5 км от реки Кривуша между оз. Двубратное и оз. Ветляное, в тяжёлом состоянии.
Через Кривушу была организована переправа спасательного автомобиля. Пострадавшего транспортировали через реку и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу города Новокуйбышевск, сообщает ПСС по Самарской области.
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