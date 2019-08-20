По факту крушения самолета в Самарской области возбудили уголовное дело
20 августа 2019 11:56
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Происшествие случилось около 13:00 13 августа. Легкомоторный самолет Як-55 разбился и сгорел. Пилот — 49-летний мужчина — погиб. Судя по данным Федерации любителей авиации, он был старшим авиационным начальником аэродрома.
— Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Одним из нарушений было то, что самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО «Химсервис». Основные версии произошедшего: ошибка пилотирования или технические неисправности самолёта, — рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте.
Погибший пилот был владельцем самолета. Он был один на борту. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, перед происшествием мужчина выполнял фигуры высшего пилотажа. Очевидцы рассказали, что самолет штопором врезался в землю и загорелся, пишет 63.ру.
Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура
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