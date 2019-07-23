Площадь пожара в детском палаточном лагере составила 2400 квадратных метров
23 июля 2019 11:57
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Площадь пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае составила две тысячи четыреста квадратных метров, а не 240 как сообщалось ранее, уточнили в региональном МЧС. Трагедия в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Солнечном районе произошла ночью. Сгорели более 20 палаток, еще несколько пострадали от огня. Погибла 11-летняя девочка, еще четверо детей пострадали. Трое из них в реанимации в состоянии комы. Также пострадали пятеро взрослых.
Многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, один из них мог быть неисправен, что и привело к пожару. В правоохранительных органах сообщили, что персонал пытался сам потушить пожар, поэтому спасателей вызвали поздно. Прибывшие пожарные локализовали возгорание оперативно. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти края выплатят семье погибшей девочки млн рублей. А власти Комсомольска-на-Амуре окажут материальную помощь семье школьницы в размере двухсот тысяч рублей, передает Радио Маяк.
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