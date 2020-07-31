Пассажиры микроавтобуса, который врезался в грузовик в Крыму, ехали отдыхать

Об этом заявили в Главном управлении СКР по республике. Из каких именно регионов они прибыли, не сообщается.
Напомним, сегодня рано утром микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик на трассе "Таврида" в Белогорском районе.
Погибли девять человек из 18 находившихся в салоне, включая самого шофёра, ещё столько же пострадали.
По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Согласно информации "Интерфакса
", водитель микроавтобуса, зарегистрированного на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом. В момент ДТП он был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха.
В региональном Минтрансе предполагают, что мужчина работал нелегально. Возбуждено два уголовных дела – о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает Радио Маяк.
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