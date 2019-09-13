Памятник Дяде Степе в Самаре может развалиться
13 сентября 2019 10:33
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Об этом рассказал депутат ГосДумы Александр Хинштейн в своем микроблоге.
Напомним, на этой неделе в соцсетях появились фотографии, на которых отчетливо видно, что одна из фигурок сильно накренилась. Самарцы высказали опасения, что вскоре может рухнуть и вся бронзовая композиция, пишет РегионСамара.
Как заверил парламентарий, этого не произойдет, и скульптуру отремонтируют в ближайшие дни.
«Вижу много сообщений, что наш «Дядя Степа» в Самаре рушится. Хочу всех успокоить. Памятник в порядке. Дети расшатали анкер у одной из 5 малых скульптур. В понедельник специалисты из Москвы все закрепят. Такой наплыв ребятни, что даже бронза и металл не выдерживают», — пояснил в своем микроблоге парламентарий.
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