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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Особо охраняемый пруд Сухой на территории самарского пединститута начали застраивать без разрешения

31 января 2020 13:59
164
Особо охраняемый пруд Сухой на территории самарского пединститута начали застраивать без разрешения
В водоеме обитают краснокнижные тритоны.

В среду, 29 января, пользователи соцсети Twitter обратили внимание на строительную технику, которая начала рыть котлован на территории Самарского государственного педагогического института. Работы ведутся на месте пруда Сухого. Как сообщил в четверг 30 января областной минстрой, разрешений на строительство на этом участке никому не выдавалось.

Борьба за пруд Сухой началась в мае 2017 года. Тогда под предлогом благоустройства администрация СГСПУ попыталась засыпать природный водоём глиной и строительным мусором. На защиту пруда встали местные жители, которым удалось отстоять Сухой — хотя часть пруда строители успели засыпать. В декабре 2017 года Самарская межрайонная природоохранная прокуратура запретила трогать водоём. В котором, как выяснилось, обитает популяция «тритонов обыкновенных», занесённых в Красную книгу Самарской области.

Но в середине декабря 2019 года пруд снова оказался под угрозой. Вокруг Сухого вырубили практически все деревья. Теперь же расчищенную площадку готовят к строительству неизвестного объекта, пишет СО ОНЛАЙН.

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