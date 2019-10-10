Оштрафовали участников шумного заезда с блогером Гусейном Гасановым в Самаре
10 октября 2019 12:12
25
Сотрудники полиции завершили проверку по факту шумного заезда колонны автомобилистов по Волжскому проспекту в Самаре вместе с Гусейном Гасановым. Помимо Mercedes-Benz G63, на котором передвигался известный блогер, в ночных "покатушках" 6 октября участвовали еще 11 машин. Всех нарушителей уже нашли и составили на них административные протоколы. Почти всех наказали за то, что они были не пристегнуты, часть - за выезд на встречную полосу.
- Инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 8 участников заезда. В отношении троих водителей проверка прекращена, поскольку в их действиях не было найдено нарушений ПДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Что касается 25-летнего владельца дорогой иномарки из Санкт-Петербурга, то он по вызову в полк ДПС ГИБДД Самары не прибыл. Полицейские направят весь собранный в отношении него административный материал своим коллегам в территориальный отдел ОВД города Санкт-Петербурга, пишет "КП в Самаре".
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 октября 2019 14:38
Замгендиректора компании «Нефтеперевалка» отпущен из СИЗО под домашний арест. Перед выходом из-за решетки он успел дать показания против бывшего директора... Закон
381
8 октября 2019 22:30
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе. Закон
296
8 октября 2019 20:21
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку "Крота" с напитком из-за яркой упаковки средства для... Закон
308
8 октября 2019 14:41
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение. Закон
332
4 октября 2019 20:43
Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения... Закон
692
4 октября 2019 16:40
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома за кражу шоколадок на 1,6 тысячи... Закон
467
4 октября 2019 14:43
"Есть ли границы у детских шалостей?.. " Закон
452
Происшествия
10 октября 2019 12:12
Всех этих водителей привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Происшествия
14
10 октября 2019 11:55
Ранее в тольяттинской Гордуме также начали искать бензиновый след. Происшествия
48
10 октября 2019 10:59
Речь идет о здании по адресу Венцека, 40, литеры А, А2, А3, которое входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Происшествия
68
Криминал
10 октября 2019 12:01
Сейчас решение о прекращении дела изучает прокуратура. Криминал
36
10 октября 2019 09:23
Обнаружены поддельные бланки и печати. Криминал
158
9 октября 2019 10:54
Возбуждено уголовное дело. Криминал
227
Видео
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
495
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
449
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
377
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
593
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
629
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
795
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
864
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1383
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
993
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1247
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1425
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
876
Мероприятия