Организатор смертельной вечеринки в Новосибирске отправлен под домашний арест
4 февраля 2020 10:59
70
В Новосибирске суд отправил под домашний арест организатора вечеринки Walter Garage Party, во время проведения которой в здании бывшего кафе "Родня" рухнула крыша.
Мера пресечения ему была избрана судом сроком на два месяца. Во время заседания мужчина расплакался и заявил, что намерен сотрудничать со следствием и раскаивается в содеянном. Также он сообщил, что не мог прогнозировать, что здание непригодно для мероприятия.
Отметим, что во время происшествия мужчина помогал спасать людей. Под завалами здания был и его брат, который звонил ему попрощаться, однако смог спастись.
Обвиняемому вменяют статью 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ему может грозить до шести лет лишения свободы, пишет Лайф.
Как ранее писал Лайф, ЧП произошло в кафе на бульваре Молодёжи во время гаражной вечеринки. Порядка 200 человек смогли выбраться из здания самостоятельно, под завалами погибла одна девушка, ещё четверо пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента, на место выехали опытные криминалисты центрального аппарата ведомства. Организатор дискотеки задержан. За владельцем кафе числится свыше 100 нарушений.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 февраля 2020 22:33
В ходе проверки дадут оценку сотрудникам органов опеки, социальных служб, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку несовершеннолетним. Закон
275
3 февраля 2020 20:57
Банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам. Закон
262
3 февраля 2020 11:22
В правительстве Самарской области принято постановление о назначении единовременных выплат членам добровольных народных дружин. Закон
241
2 февраля 2020 17:35
Решений по делам пока нет. Закон
367
1 февраля 2020 19:31
Изъяты компьютеры, материнские платы, мыши и 100 тыс. рублей наличности. Закон
555
30 января 2020 22:19
По данным следствия, именно он организовал преступление. Закон
339
30 января 2020 21:41
Обвиняемый Денис Коновалов пробудет под стражей до 29 марта. Закон
425
Происшествия
4 февраля 2020 11:20
Пожар начался из-за масла во фритюре. Происшествия
63
4 февраля 2020 10:59
Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Происшествия
66
4 февраля 2020 10:38
По имеющейся информации, лошади живы. Происшествия
86
Криминал
4 февраля 2020 12:14
Теперь под раздачу попал Сергей Комаров, экс-руководитель отдела управления финансов и ВЭД — его арестовал суд Самарского района. Криминал
0
4 февраля 2020 11:42
Оперативники в дежурные сутки раскрыли кражу личных вещей. Криминал
44
1 февраля 2020 13:58
Сегодня из новостей Кокшетау стало известно, что мошенник обманом завладел тремя миллионами тенге одного из жителей города. Криминал
57
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
546
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2243
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
838
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1811
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1451
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1060
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1046
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1557
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1575
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1863
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2982
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3556
Мероприятия