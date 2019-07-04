Опубликованы фото подлодки — носителя аппарата "Лошарик" после пожара
4 июля 2019 10:59
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Опубликованы фотографии подводной лодки "Оренбург" на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области, сделанные 3 июля, после произошедшего на аппарате "Лошарик" пожара. Снимки показало ТАСС.
По информации агентства, на заднем плане стоит спасательный буксир Северного флота. Перед ним видно атомную подлодку специального назначения проекта 09786 "Оренбург", которая является носителем атомной глубоководной станции проекта 10831 "Лошарик".
1 июля в научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Жертвами стали 14 моряков-подводников, которые погибли от отравления продуктами горения. Минобороны уже опубликовало список погибших.
Как отметили в Минобороны, все моряки неоднократно принимали участие в "сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины". В ведомстве подчеркнули, что офицеры ценой своих жизней ликвидировали возгорание в аварийном отсеке, спасли своих товарищей и аппарат, пишет Лайф.
Фото © Лев Федосеев / ТАСС
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