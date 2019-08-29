Около 1,5 миллиарда штрафов за нарушение валютного законодательства наложили Самарские таможенники

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За прошедший период 2019 года должностными лицами отдела валютного контроля Самарской таможни возбуждено 104 дела об административных правонарушениях по ст.15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», в том числе 16 дел за невыполнение резидентами требования по репатриации денежных средств, установленного ч.1 ст.19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» на общую сумму 454 млн.рублей и 88 дел - за несоблюдение резидентами установленных правилпо валютным операциям (ч.6 ст.15.25 КоАП РФ), а также 1 дело по ст.19.7 КоАП РФ за нарушение сроков и порядка предоставления резидентами документов по запросам таможни в рамках проверочных мероприятий.По результатам рассмотрения дел, возбуждённых по направлению валютного контроля, компетентными органами наложено штрафов на общую сумму более 1 212 млрд. рублей.Самарской таможней неоднократно выявлялись схемы незаконного перечисления валюты за рубеж. Наибольшая сумма нарушений приходится на денежные средства, переведённые фирмами - однодневками нерезидентам, преимущественно зарегистрированным в оффшорных зонах, с предоставлением в банки в качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию, подложных коммерческих, транспортных документов стран Евразийского экономического союза.В 2019 году должностными лицами Самарской таможни возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), выявлен факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 24, 993 млн. рублей.По результатам рассмотрения материалов проверок, проведенных отделом валютного контроля, в 2019 году по фактам нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по ч.1 ст.19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», составлены рапорты и переданы в правоохранительные органы материалы с признаками преступлений, предусмотренных ст.193 Уголовного Кодекса РФ в отношении руководителей и представителей 15 юридических лиц на общую сумму 2, 237 млрд рублей, сообщает пресс-служба таможни.