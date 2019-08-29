Около 1,5 миллиарда штрафов за нарушение валютного законодательства наложили Самарские таможенники
29 августа 2019 09:40
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За прошедший период 2019 года должностными лицами отдела валютного контроля Самарской таможни возбуждено 104 дела об административных правонарушениях по ст.15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», в том числе 16 дел за невыполнение резидентами требования по репатриации денежных средств, установленного ч.1 ст.19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» на общую сумму 454 млн.рублей и 88 дел - за несоблюдение резидентами установленных правил
по валютным операциям (ч.6 ст.15.25 КоАП РФ), а также 1 дело по ст.19.7 КоАП РФ за нарушение сроков и порядка предоставления резидентами документов по запросам таможни в рамках проверочных мероприятий.
По результатам рассмотрения дел, возбуждённых по направлению валютного контроля, компетентными органами наложено штрафов на общую сумму более 1 212 млрд. рублей.
Самарской таможней неоднократно выявлялись схемы незаконного перечисления валюты за рубеж. Наибольшая сумма нарушений приходится на денежные средства, переведённые фирмами - однодневками нерезидентам, преимущественно зарегистрированным в оффшорных зонах, с предоставлением в банки в качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию, подложных коммерческих, транспортных документов стран Евразийского экономического союза.
В 2019 году должностными лицами Самарской таможни возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), выявлен факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 24, 993 млн. рублей.
По результатам рассмотрения материалов проверок, проведенных отделом валютного контроля, в 2019 году по фактам нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по ч.1 ст.19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», составлены рапорты и переданы в правоохранительные органы материалы с признаками преступлений, предусмотренных ст.193 Уголовного Кодекса РФ в отношении руководителей и представителей 15 юридических лиц на общую сумму 2, 237 млрд рублей, сообщает пресс-служба таможни.
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