Одна из строительных фирм Самарского региона задолжала компании из соседней области 3 миллиона рублей

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В отделе судебных приставов Волжского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с одной из строительных фирм задолженности в размере почти 3,3 миллиона рублей.В рамках исполнительного производства руководитель должника-организации был вызван в отдел судебных приставов Волжского района Самарской области. Судебным приставом-исполнителем руководителю вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Также руководитель должника-организации был предупрежден, что в случае неисполнения требований решения суда, в отношении фирмы будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора (что увеличит сумму долга на 7 %), а сам директор может быть привлечен к уголовной ответственности.В результате должник полностью погасил имеющуюся задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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