Обварившийся кипятком работник коммунальной службы доставлен в Самарский ожоговый центр
13 апреля 2019 10:59
101
Несчастный случай произошел в Сызрани в многоквартирном доме № 18 на улице Гагарина, пишет progorodnsk.ru.
В этот день в городе проводились испытания сетей с максимальной температурой носителя + 115 градусов.
Как поясняет ресурс ktv-ray.ru в подвале упомянутого дома произошел прорыв, и во время проведения работ обварился один из рабочих, устранявших аварию.
С ожогами ног 2-3 степени он доставлен в Самарский областной ожоговый центр.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
12 апреля 2019 23:51
Госпогранслужба Украины также сообщила о том, что двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища, перейдя границу в районе пропускного пункта... Закон
194
11 апреля 2019 13:46
Об этом заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России. Закон
187
10 апреля 2019 16:17
Военная прокуратура Самарского гарнизона в ходе проверки выявила в одной из воинских частей недостачу более 11 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания. Закон
200
10 апреля 2019 15:52
По предварительным данным, погибший мужчина злоупотреблял алкоголем, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения огнем. Закон
248
10 апреля 2019 13:52
Это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса. Закон
223
9 апреля 2019 23:56
И штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями. Закон
255
9 апреля 2019 21:19
Уголовное дело направлено в федеральный суд Самары. Закон
358
Происшествия
13 апреля 2019 12:38
Ему грозит лишение свободы на срок до 2-х лет. Происшествия
91
13 апреля 2019 10:59
Мужчина пострадал при проведении испытаний городских тепловых сетей. Происшествия
99
13 апреля 2019 10:26
Ему было 60 лет. Происшествия
106
Криминал
13 апреля 2019 10:10
До места совершения преступных деяний злоумышленники добирались на лыжах. Криминал
101
12 апреля 2019 10:55
Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Криминал
112
12 апреля 2019 10:30
Задержан ранее судимый мужчина. Криминал
143
Видео
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
194
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
179
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
257
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
496
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1049
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
530
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
276
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
488
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1193
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1143
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2123
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2426
Мероприятия