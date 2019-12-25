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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

О поставках гнилого мяса в детсад и школу Тольятти узнал президент России

25 декабря 2019 09:45
113
О поставках гнилого мяса в детсад и школу Тольятти узнал президент России
Об этом сообщил Александр Хинштейн.

Инцидент с закупками некачественного мяса для детсада и школы в Тольятти стал известен президенту Российской федерации Владимиру Путину, сообщил в twitter депутат государственной думы Александр Хинштейн.

«Президент знает теперь о закупках гнилого мяса падших животных в Тольятти для снабжения детсадов и школ», - пишет в соцсети Александр Хинштейн.

Депутат не исключает, «что этот «бизнес» был поставлен в регионе на поток», пишет АиФ Самара. По его мнению, «нужно срочно проверять все образовательные учреждения».
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