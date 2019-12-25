О поставках гнилого мяса в детсад и школу Тольятти узнал президент России
25 декабря 2019 09:45
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Инцидент с закупками некачественного мяса для детсада и школы в Тольятти стал известен президенту Российской федерации Владимиру Путину, сообщил в twitter депутат государственной думы Александр Хинштейн.
«Президент знает теперь о закупках гнилого мяса падших животных в Тольятти для снабжения детсадов и школ», - пишет в соцсети Александр Хинштейн.
Депутат не исключает, «что этот «бизнес» был поставлен в регионе на поток», пишет АиФ Самара. По его мнению, «нужно срочно проверять все образовательные учреждения».
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