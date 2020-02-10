Новый очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории Самарской области

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Еще один очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории Самарской области. На этот раз вирус АЧС зафиксировали в Красноярском районе. На территории села Новый Буян погибли пять диких кабанов, содержащихся в условиях неволи. По результатам проведенных лабораторных исследований, у всех пяти павших животных был выявлен ДНК вируса АЧС.В настоящее время осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага (сжигание трупов павших животных, дезинфекция места сжигания трупов, дезинфекционные мероприятия инфицированного объекта).В адрес губернатора Самарской области направлено представление о наложении ограничительных мероприятий в Красноярском районе. Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней и проводимые мероприятия по недопущению распространения и ликвидации африканской чумы свиней находятся под контролем Управления Россельхознадзора по Самарской области.Это уже второй район Самарской области, где зафиксирована африканская чума в этом году. Напомним, в январе от АЧС погибли шесть диких кабанов на территории охотхозяйства в Кошкинском районе. По существующим ветеринарным требованиям – всё поголовье свиней, находящихся в карантинной зоне, были ликвидированы. Всего 231 животное из 11 населенных пунктов Кошкинского района: с. Кошки, с. Залесье, д. Долиновка, ст. Погрузная, д. Лузановка, д. Левый Салаван, д. Островка, д. Супонево, д. Каменный овраг, пос. Привольный, пос. Заречье. К сожалению, только такие кардинальные меры могут позволить ограничить дальнейшее распространение вируса АЧС по территории Самарской области, сообщает Регуправление Россельхознадзора.