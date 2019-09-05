Незаконное казино нашли в Самаре

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Прокуратурой Советского района г.Самары пресечена незаконная деятельность игрового клуба, расположенного в нежилом помещении на ул. Гагарина, 119. В ходе рейда, проведенного 3 сентября совместно с сотрудниками территориального отдела полиции, было изъято более 20 игровых автоматов.Проводится доследственная проверка. Законность принятого процессуального решения будет проверена прокуратурой района. Одновременно с этим решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, сообщает облпрокуратура.Фото: pixabay.com