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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Незаконная автостоянка в Тольятти ликвидирована

11 сентября 2019 10:29
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Незаконная автостоянка в Тольятти ликвидирована
Предприниматель превратил земельный участок общей площадью свыше 2 тысяч кв.м. в автостоянку.

Житель Тольятти превратил земельный участок площадью 2095 кв.м. в автомобильную стоянку, самовольно огородив его и установив пост охраны. Администрация города обратилась в суд с требованием самовольно захваченный участок освободить. «Служители Фемиды» постановили снести незаконную постройку и ограждение.

По истечению положенного времени в результате выхода по месту исполнительных действий судебными приставами было установлено, что решение суда должником не исполнено.
В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении мужчины было составлено 3 административных протокола. Штрафы должник оплачивал своевременно. Однако требования, содержащиеся в исполнительном документе, так и не исполнял.

Судебными приставами Комсомольского района г. Тольятти в мэрию было направлено предложение о самостоятельном исполнении решения суда. Для проведения исполнительных действий была привлечена специализированная организация. Будка охраны, а также забор по всему периметру участка были снесены. Решение суда исполнено.

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