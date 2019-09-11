Незаконная автостоянка в Тольятти ликвидирована

64

Житель Тольятти превратил земельный участок площадью 2095 кв.м. в автомобильную стоянку, самовольно огородив его и установив пост охраны. Администрация города обратилась в суд с требованием самовольно захваченный участок освободить. «Служители Фемиды» постановили снести незаконную постройку и ограждение.По истечению положенного времени в результате выхода по месту исполнительных действий судебными приставами было установлено, что решение суда должником не исполнено.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении мужчины было составлено 3 административных протокола. Штрафы должник оплачивал своевременно. Однако требования, содержащиеся в исполнительном документе, так и не исполнял.Судебными приставами Комсомольского района г. Тольятти в мэрию было направлено предложение о самостоятельном исполнении решения суда. Для проведения исполнительных действий была привлечена специализированная организация. Будка охраны, а также забор по всему периметру участка были снесены. Решение суда исполнено.