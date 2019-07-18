Не стало известного самарского и тольяттинского журналиста Михаила Куракина
18 июля 2019 10:48
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На 36 году жизни не стало известного самарского и тольяттинского журналиста, блогера, директора агентства информационно-политических технологий «Горизонт» Михаила Куракина. Михаил известен по работе в издании «Хронограф», руководил его самарским представительством. Восемь лет возглавлял тольяттинское Агентство информационно-политических технологий «Горизонт», работал в интернет-издании Неслухи.РФ.
По предварительным данным, смерть не была насильственной, пишет "Засекин".
Подробности смерти Михаила Куракина ещё предстоит выяснить полиции. Его телефон и ноутбук изъяты сотрудниками МВД.
Прощание состоится в Тольятти, в пятницу, 19 июля.
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