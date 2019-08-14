Назван виновник смерти слесарей на полигоне завода «Кузнецов» в Самаре
14 августа 2019 11:58
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Красноглинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело о гибели слесарей на полигоне завода «Кузнецов». Фигурантом стал руководитель цеха обособленного подразделения «Винтай».
Происшествие случилось на территории испытательного полигона предприятия, которое располагается в поселке Винтай Красноглинского района Самары, 31 августа прошлого года. Двое рабочих чистили азотом резервуар для хранения жидкого кислорода. В какой-то момент газовоздушная смесь внутри емкости воспламенилась. Находившиеся там слесари-ремонтники погибли.
— Следователи выяснили, что обвиняемый лично дал рабочим поручение почистить емкости на оперативном совещании 31 августа 2018 года. Причем — в устной форме. Но перед исполнением работ мужчина не проконтролировал безопасность проведения очистки. Емкость для хранения жидкого кислорода не была отсоединена с помощью заглушек от подводящих коммуникаций. По этой причине, а также из-за того, что руководитель не обеспечил последовательность и режим выполнения газоопасной работы, контроль за состоянием воздушной среды в емкости, произошел пожар, — рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Мужчине вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Ему грозят принудительные работы, пишет 63.ру.
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