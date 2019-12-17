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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Накануне из-за снегопада Самара встала в 10-балльных пробках

17 декабря 2019 09:28
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Накануне из-за снегопада Самара встала в 10-балльных пробках
Самая сложная дорожная ситуация была в центральной части города.

В понедельник, 16 декабря, около 18:00 поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре 10-балльный уровень пробок, сопровождаемый надписью: "Пешком быстрее". Большинство дорог на карте города окрасились в красный цвет, обозначающий наличие автомобильных заторов, пишет Волга Ньюс.

Самая сложная дорожная ситуация была в центральной части Самары. Пробка, начинаясь на ул. Полевой от ул. Галактионовской, продолжалась до ул. Мичурина, переходила на Московское шоссе и продолжалась по нему до ул. Авроры. Далее, на том же Московском шоссе образовалась пробка по направлению "в город", которая, начинаясь от пр. Кирова, тянулась до ул. Потапова.

А автомобильный затор от ул. Садовой переходил на ул. Ново-Садовую и продолжался до ул. Советской Армии.

Сложная ситуация была на ул. Вилоновской, движение на ней было затруднено по всей длине - от Волжского проспекта и до ул. Спортивной. На ул. Красноармейской затор в обе стороны отмечался от ул. Арцыбушевской и до ул. Спортивной. Осложнения с движением транспорта наблюдались на улицах Пензенской, Тухачевского, на нескольких участках ул. Гагарина. На ул. Авроры затор шел от ул. Мориса Тореза до ул. Антонова-Овсеенко. Движение на Южном шоссе стояло от ТЦ "Амбар" до ул. Промышленности.

Осложнения движения были и на других магистралях.

При этом на карте Самары было отмечено всего несколько мест ДТП. Так, значки аварий имелись на пересечении улиц Мичурина и Клинической, на пересечении улиц Гагарина и Мяги, в районе перекрестка улиц Дыбенко и Ивана Булкина. Кроме того, места ДТП были обозначены на ул. Антонова-Овсеенко, у пересечения с ул. Ивана Булкина и на кольцевой развязке с ул. Авроры, на ул. Антонова-Овсеенко. Места аварий еще указывались на Московском шоссе, неподалеку от ТЦ "Самолет", на пр. Кирова по обе стороны от пересечения с ул. Стара-Загора, на ул. Победы, в районе перекрестка с ул. Краснодонской.

Информации о ДТП с тяжкими последствиями не поступало. По предположениям самарцев, дорожная ситуация в городе осложнилась из-за снегопада.

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