Начальник ГУ МЧС по Самарской области принял участие в правительственном совещании
10 января 2020 10:39
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9 января начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Васильевич Бойко принял участие в правительственном совещании под руководством Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. На совещании были подведены итоги работы оперативных служб в период новогодних и рождественских праздников. В праздничные дни Главное управление и его подразделения несли дежурство в режиме повышенной готовности.
За период с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на территории Самарской области чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий не зарегистрировано. Произошло 112 техногенных пожаров, на которых, к сожалению, погибло 9 человек. В жилом секторе произошел 71 пожар. Предварительно основными причинами пожаров стали аварийный режим работы электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Также пожарно-спасательные подразделения реагировали на пожар, произошедшего из-за нарушения требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.
На совещании начальником Главного управления было уделено внимание работе подразделений территориального пожарного-спасательного гарнизона по обеспечению безопасности мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова. С 6 по 7 января в 272 православных храмах и церквях области для обеспечения безопасности проводимых богослужений были привлечены силы и средства РСЧС области в составе 1211 человек и 329 единиц техники, в том числе от МЧС России 264 человека и 14 единиц техники. Происшествий по линии МЧС России зарегистрировано не было.
Не было допущено происшествий и на водных объектах, связанных с провалом людей под лед. Подразделениями ГИМС ежедневно проводились патрулирования.
В завершении своего доклада Олег Васильевич отметил, что силы и средства Главного управления, подчиненных и приданных подразделений к действиям по предназначению готовы.
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