На ул. Вольской в Самаре столкнулись две иномарки

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ДТП произошло 7 ноября в 19:00 в Самаре. Мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», двигаясь по ул. Вольской со стороны ул. Средне-Садовой в направлении ул. А.Матросова, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу транспортному средству, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем «Киа», под управлением женщины 1973 года рождения. В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля «Киа», она была отпущена домой, сообщает облМВД.