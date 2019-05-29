На ул. Советской Армии в Самаре горел дом на 60 кв. метрах

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Вечером 28 мая поступило сообщение о пожаре по адресу г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Советской Армии.По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение деревянного двухэтажного многоквартирного дома на 60 м2, был объявлен повышенный ранг вызова № 2, на место направлены дополнительные подразделения.В результате пожара пострадал 1 человек.На ликвидацию пожара от МЧС России привлекались 60 человек личного состава и 15 единиц техники.Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.