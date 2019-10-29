На ул. Революционной в Самаре столкнулись две иномарки

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ДТП произошло в Самаре 28 октября. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Киа», двигался по ул. Революционная со стороны ул. Дыбенко в направлении ул. Гагарина. При повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Рено», под управлением мужчины 1972 года рождения. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Рено», им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.