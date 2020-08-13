На ул. Халиловской в Самаре более 20 человек тушили кровлю электроподстанции

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
В среду, 12 августа, в 14:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Халиловской, 2 в Куйбышевском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горела кровля электроподстанции на площади 20 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вел 21 человек. Для тушения использовалось пять автоцистерн. Пожар удалось ликвидировать в 15:01.
Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются, пишет Волга Ньюс.
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