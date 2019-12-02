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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На трассе Сызрань – Ульяновск в ДТП погибла девушка

2 декабря 2019 11:35
145
На трассе Сызрань – Ульяновск в ДТП погибла девушка
После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

Накануне, 1 декабря, на трассе Сызрань-Ульяновск произошло смертельное ДТП. Около 12 часов, 21-летняя девушка за рулем Renault Sandero двигалась по Тереньгульскому району.

Согласно информации, размещенной на сайте ГУ МВД по Ульяновской области, на 236 километре трассы, при завершении обгона, она не справилась с управлением и совершила столкновение с движущейся во встречном направлении фурой Mercedes-Benz под управлением 44-летнего водителя.

Последствия ДТП на видео сняли проезжающие мимо автомобилисты. На кадрах видно, что фура вместе с полуприцепом находится в кювете, а иномарку с разбитой передней частью уже успели погрузить на эвакуатор.

В итоге автоледи за рулем Sandero от полученных травм скончалась на месте. Для извлечения ее тела из искореженного автомобиля потребовалась помощь спасателей, пишет КТВ-Луч.

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