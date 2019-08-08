На трассе Самара-Волгоград перевернулся грузовик со щебнем
8 августа 2019 10:24
75
В Волжском районе на 24 км трассы Самара — Волгоград перевернулся грузовик Скания, груженый щебнем, сообщает ПСС по Самарской области.
По предварительным данным у грузовика на полном ходу оторвалось колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара фуру опрокинуло на проезжую часть.
Водителя большегруза зажало в кабине. Для деблокирования мужчины в 11:00 на место происшествия были направлены спасатели техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской.
С помощью гидроинструмента водителя извлекли из поврежденной кабины и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.
В 14:10 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 августа 2019 18:23
Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Закон
367
5 августа 2019 16:40
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га. Закон
349
4 августа 2019 21:10
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение. Закон
348
3 августа 2019 21:43МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь Закон
421
2 августа 2019 19:51Кокорин и Мамаев попросили отпустить их условно-досрочно
Они осуждены на 18 и 17 месяцев заключения. Дата рассмотрения ходатайства ещё не определена. Закон
419
2 августа 2019 14:58
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов. Закон
408
1 августа 2019 23:12
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них. Закон
323
Происшествия
8 августа 2019 10:24
Водителя большегруза зажало в кабине. Происшествия
71
8 августа 2019 09:46
Для обеспечения населения питьевой водой был привлечен 1 бойлер. Происшествия
88
8 августа 2019 09:12
Их владелец задолжал по налогам 7 миллионов рублей. Происшествия
106
Криминал
8 августа 2019 10:58
Устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Криминал
29
8 августа 2019 09:39
Теперь им грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Криминал
89
7 августа 2019 17:19
По словам киллера, именно он в 2002 году с подельником забрался в дом к популярному артисту, где вскоре сообщник застрелил Круга. Криминал
298
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
393
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
743
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
468
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
588
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
517
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
425
Фоторепортажи
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
65
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
499
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
835
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
828
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
761
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
949
Мероприятия