На трассе М-5 в Самарской области столкнулись маршрутный автобус и легковушка

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В субботу, 10 августа произошло ДТП по адресу: м.р. Сызранский, трасса М-5, 898 км.К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.По прибытии на место установлено, что произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля.В результате ДТП пострадала женщина 1958 года рождения, пассажир легкового автомобиля.Госпитализирована в ЦГБ г.о. Сызрань.Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает облМЧС.Причина ДТП устанавливается.