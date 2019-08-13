На территории Самарской области с 12 по 18 августа проводится Неделя безопасности»!

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Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют работу по профилактике и пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями - в части непредставления преимущества в движении пешеходам, а также нарушений ПДД самими пешеходами - в том числе переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.Управление ГИБДД напоминает водителям, что невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пользующимся преимуществом в движении, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей (ст. 12.18 КоАП РФ). За нарушение ПДД пешеходами штраф составит 500 рублей либо предупреждение (ст. 12.29 КоАП РФ).Всем стоит быть предельно внимательными и дисциплинированными!