На станции Похвистнево сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых в краже рельсов

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В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Похвистнево обратился начальник участка Абдулинской дистанции пути с заявлением об отсутствии части железнодорожных рельсов, складированных на перегоне станций Асекеево - Филипповка после ремонтных работ путей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛОП на станции Похвистнево Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте выявлены жители Оренбургской области 1973 и 1976 г.р., подозреваемые в хищении железнодорожного имущества. Мужчины похитили два отрезка железнодорожного рельса общей длиной 20 метров, годные для укладки в путь, прицепив их металлическими тросами к автомобилю УАЗ, а позже осуществили резку рельсов с помощью газо-режущего инструмента.Ущерб составил более 12 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.