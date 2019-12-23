На проспекте Кирова в Самаре нашли игорное заведение

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Прокуратурой района совместно с сотрудниками ОВиРП ОЭБиПК У МВД России по Самарской области 12 декабря проведена выездная проверка по адресу: Самара, пр. Кирова, 255 и выявлен факт функционирования игорного заведения по данному адресу.В данном помещении проводились игры в карты с фишками на деньги. Посетители покупали специальные фишки и начинали играть. В случае выигрыша игрок мог забрать денежную сумму.В ходе проверки установлены 7 посетителей, администратор, изъяты карты и специальные фишки.В настоящее время проводится процессуальная проверка, выполняются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств организации и проведения игорной деятельности.Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой района на контроль, сообщает ведомство.