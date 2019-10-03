На дорогах Самарской области могут быть сложности из-за тумана

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В большей мере такие погодные явления как туман, характерны для районов области. Управлять автомобилем на загородных трассах в такую погоду очень сложно. В подобных условиях любая, даже мелкая ошибка водителя может закончиться трагично.Во избежание дорожно-транспортных происшествий, в условиях тумана следите за соблюдением скоростного режима. Проверьте исправность световых приборов. При обгоне и перестроении обязательно включайте указатели поворота.По данным мировой статистики, из всех аварий, случившихся в тумане, около 77% составляют столкновения с идущим впереди автомобилем. Большинство водителей добросовестно старались выдержать безопасное расстояние между машинами, не догадываясь о том, что человеческому глазу все предметы в тумане представляются примерно в два раза удаленными, чем в действительности! Туман не только ухудшает видимость, закрывает ориентир, но и изменяет окраску всех цветов предметов, кроме красного.Водителю и пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, часто водитель замечает пешехода в самый последний момент, а если на улице туман, то пешехода можно и вовсе не увидеть.Комментарий инспектора по пропаганде БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области старшего лейтенанта полиции Владимира Зубова: «Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны выделить себя для своевременного их обнаружения другими участниками— это может быть сетовозвращающий элемент на одежде».