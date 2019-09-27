На Волге около Тольятти горел сухогруз

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В ночь на пятницу, 27 сентября, поступило сообщение о том, что на реке Волга в районе Федоровских лугов г.о. Тольятти горит сухогруз 113 на 13 метров груженое железом (ВОЛГО-БАЛТ-205). На судне находилось 12 человек. До прибытия подразделений с сухогруза было эвакуировано 9 человек.По предварительной информации пострадавших нет. Судно находится в 550 метрах от берега. К месту для эвакуации людей было направлено 1 плавсредство Поисково-спасательной службы Самарской области, сообщает облМЧС. Информация уточняется.