На Маяковском спуске в Самаре провалился асфальт
7 июля 2019 12:08
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В Самаре — очередной провал асфальта. На этот раз «чёрная дыра» образовалась на спуске к Волге.
— Это произошло в районе пересечения Маяковского спуска и Волжского проспекта. Рядом со стоянкой и почти напротив детского сада. Приехала аварийная служба, сказали, прорыв трубы диаметром 250 миллиметров, внизу вода. Если за ночь подмоет грунт, может упасть столб. Глубина ямы — метра три. Заглянул — воды почему-то не видно, — рассказал 63.RU один из очевидцев происшествия.
Провал огородили конусами.
Недавно в центре Самары асфальт провалился на пешеходном переходе. Горожане опасаются, что скоро вся дорога уйдёт под землю.
Фото: читатель 63.RU
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