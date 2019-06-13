На Красногвардейской в Самаре водитель сбил мальчика

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ДТП произошло в Самаре 12 июня. Водитель 1960 года рождения на «Лада Калина» вечером двигался по улице Красногвардейская со стороны улицы Парижской Коммуны. В пути следования, автолюбитель допустил наезд на мальчика 2013 года рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.