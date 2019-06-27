Мужчина задержан за нанесение ножевого ранения жителю Тольятти

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Около четырех часов утра в Автозаводском районе г. Тольятти находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о раненом мужчине. Он находился на аллее, идущей по Ленинскому проспекту.Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка установили, что ранение потерпевшему 1992 года рождения нанес ранее не знакомый ему мужчина – в ходе внезапно возникшей ссоры злоумышленник ударил тольяттинца ножом в грудь, после чего скрылся. Выяснив, как выглядел нападавший, патрульные приступили к его розыску.Отрабатывая пути возможного отхода преступника, сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Экипаж вневедомственной охраны задержал жителя Тольятти 1983 года рождения и передал для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.По данным сотрудников органов внутренних дел, в прошлом задержанный уже привлекался к уголовной ответственности Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.