Мошенники примазались к спортивному тестированию в Сызрани
28 января 2020 09:37
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Этот проект осуществляется пока в восьми регионах страны, в том числе в Самарской области. В Самаре он реализуется на базе Центра спортивной подготовки сборных региона. Здесь дети от 6 до 12 лет проходят бесплатное тестирование, которое определяет, к какому виду спорта они имеют предрасположенности. Чтобы охватить большее количество детей, специалисты Центра выезжают в города области.
В числе принимающих сторон в третий раз стала и Сызрань, куда тестировщики выедут на следующей неделе. В преддверии работы Центра в Сызрани, в соцсетях появилась переписка между одной родительницей и неким специалистом, предлагавшим записать на тестирование ее ребенка за 1 тысячу рублей. При этом он пояснял, что правила записи изменились и бронь оформляется после предварительной оплаты онлайн (скан переписки имеется в распоряжении редакции), пишет СО ОНЛАЙН.
Предложение продать место на бесплатное тестирование оказалось неожиданностью для всех участников этого мероприятия — Центра тестирования и СШОР-2. «Федеральный проект „СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ“ — бесплатен для всех желающих. Наша задача привлечь как можно больше детей. Записаться можно самостоятельно в любое время суток на сайте проекта или по телефону горячей линии. Что касается выездных тестирований
по городам области, то все расходы берет на себя командирующая сторона, то есть АНО „СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ“. Призываю всех следить за официальными соцсетями проекта и не вестись на проделки мошенников», — прокомментировала ситуацию региональный администратор проекта «Стань чемпионом» Ирина Петрова.
В таком же ключе высказался и руководитель сызранской спортивной школы олимпийского резерва №2 Михаил Фомин. «Проект пользуется у нас большой популярностью. Все родители с нетерпением ждут его и, я уверен, никто из них не заплатил ни рубля. Да, число вакансий здесь ограничено. В предстоящий приезд Центра за три дня планируется протестировать 63 ребенка. Все хотят успеть записаться. Но тут уже — по принципу „Кто раньше встал того и тапки“. А вообще, в нашем маленьком городе, если вдруг кто-то от кого-то взял рубль на бесплатном проекте, то тут же стало бы известно, и этих негодяев, поверьте, быстро нашли», — говорит директор СШОР № 2 Михаил Фомин. Он предположил, что вся эта история — черный пиар-ход, но затруднился ответить, кому он выгоден.
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