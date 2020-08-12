Мэрию Тольятти обязали заплатить ребенку, которого искусала бездомная собака

Сумма компенсации составила 25 тысяч рублей.
Администрация Тольятти должна выплатить компенсацию в 25 тысяч рублей ребенку, на которого напала бродячая собака. Дело рассматривал Автозаводский районный суд, а с иском в интересах несовершеннолетнего обратился прокурор района.
По федеральному закону органы местного самоуправления имеют право на деятельность, которая касается обращения с безнадзорными животными. По закону Самарской области именно местная администрация наделена полномочиями по организации работ, связанных с бездомными собаками и кошками.
Во время судебного процесса было установлено, что с 28 декабря 2019 года по 15 марта 2020 мэрия Тольятти не заключала муниципальный контракт на «оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». 21 января около торгового центра «Мадагаскар» мальчик шел в школу, когда на него напала бродячая собака. Она укусила ребенка, и ему пришлось перенести лечение, чтобы не заразиться бешенством, а также мальчик испытал испуг и стресс. Служители Фемиды вынесли решение по этому делу и администрация теперь должна выплатить компенсацию пострадавшему. Как сообщили в облпрокуратуре, решение суда пока в законную силу не вступило.
Напомним, что этой зимой жители региона направили целый шквал жалоб на бродячих животных. Так, в январе жертвой стаи едва не стал школьник на улице Гидротехнической в Тольятти. А в Новокуйбышевске несколько бродячих собак напали на детей. Мальчикам удалось спастись, забравшись на крышу качелей на детской площадке. Они сидели там, пока не подоспели взрослые, пишет ТРК Терра
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