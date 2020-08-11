Мать и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

Отец погибших попал в больницу после ЧП.
Как сообщили в областном управлении МЧС, вызов о пожаре поступил во вторник, 11 августа, 00 часов 17 минут. По прибытии спасатели установили, что вспыхнули дачный домик и надворные постройки по адресу СДТ "Южные сады" улица 46 линия. В 4 часа 38 минут пожар был полностью ликвидирован на площади 50 квадратных метров.
В огне погибли трое детей: мальчик 2009 г.р. и две девочки 2011 г.р. и 2016 г.р., а также женщина 1983 г.р. Помимо этого в шоковом состоянии в больницу госпитализирован мужчина 1982 г.р.
Как сообщается, все погибшие одна семья, выжил только один отец.
Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования. Для тушения огня привлекались 38 человек и 15 единиц техники, пишет ГТРК Самара
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