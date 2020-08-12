Массовое ДТП парализовало улицу Гагарина в Самаре

Столкнулись две иномарки и две вазовских легковушки.
Вечером во вторник, 11 августа, в Самаре произошла авария с участием четырех машин. В результате образовалась огромная пробка.
— На улице Гагарина, в районе пересечения с улицей Советской Армии, столкнулись BMW X6, ВАЗ-2107, «Калина» и «Киа Рио». Дороги в районе парализовало. Большие пробки по Гагарина и Карбышева, — рассказал очевидец.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить, кто стал виновником аварии. К счастью, обошлось без пострадавших.
Очевидцы предположили, что водитель «семерки» был пьян. Его поместили в машину ДПС, пишет 63.ру
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Фото: Роман Данилкин
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