МЧС заставляет самарских дачников зачистить проезд от вековых дубов
18 декабря 2019 12:20
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Весной 2018 года в садовом некоммерческом товариществе «Победа Октября» начала разворачиваться локальная, но как выясняется сейчас, чреватая серьезными последствиями, ситуация. Как рассказали «СО» в самой «Победе Октября», владелица одного из участков на Пятой линии захотела организовать прямой проезд к своему дому по 7/5 линии. Сейчас проезд к участку обеспечивается через 4/6 линию с выездом на дорогу по границе СНТ. С инициативой организации проезда по территории, на которой растут вековые дубы, женщина выступила на собрании членов товарищества. Поддержки у других собственников, понимающих неподъемный для «Победы Октября» объем затрат на вырубку деревьев, получение порубочных билетов и прокладку дороги, для которой также необходима предварительная разработка проекта, она не нашла, пишет «СО» ОНЛАЙН.
Тогда дама подключила к решению своей проблемы областное управление министерства чрезвычайных ситуаций. 31 мая 2018 года МЧС выдало СНТ «Победа Октября» предписание «об устранении нарушения» и потребовало организовать проезд к участку Леонтьевой. Затем на «Победу Октября» составили протокол об административном правонарушении.
29 ноября 2018 года производство по делу о привлечении к административной ответственности прекратил мировой суд в связи с отсутствием состава правонарушения. Затем ситуация практически в том же виде повторилась еще раз.
В ходе многочисленных разбирательств как раз и вскрылись казусные подробности конфликта. Например, в одном из решений апелляционной инстанции заросший вековыми дубами участок неожиданно назвали «ранее существовавшим пожарным проездом».
В итоге к настоящему моменту «Победа Октября» имеет предписание МЧС, по которому обязана организовать проезд, и соответствующее судебное решение. Но нюанс заключается в том, что вырубить деревья без порубочного билета невозможно. В «Победе Октября» отмечают, что затраты на исполнение требований МЧС несопоставимы с бюджетом товарищества.
Эксперты опасаются, что в случае проигрыша СНТ в суде может быть создан прецедент, которым в будущем будет удобно пользоваться любому, кто пожелает, чтобы к его дому через лес прорубили дорогу за чужой счет.
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