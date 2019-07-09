Лодку, принадлежащую должнику из Москвы, нашли тольяттинские судебные приставы

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Гражданин П., проживающий в г. Москве, был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мужчина вместе с двумя своими коллегами в рамках договора на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной техники похитил, путем заключения фиктивных договоров, денежные средства на общую сумму свыше 714 миллионов рублей. Судом было принято решение взыскать данную сумму в солидарном порядке с гражданина П. и еще двух обвиняемых.В рамках исполнительного производства о взыскании материального ущерба Управлением по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов было установлено, что гражданин П. является владельцем парусно-моторного судна, однако водное транспортное средство находится в данный момент на территории г. Тольятти.Задание о проведении разыскных мероприятий поступило на исполнении судебному приставу-исполнителю по розыску отдела судебных приставов Центрального районаг. Тольятти. Работником Службы место нахождения парусно-моторного судна было установлено. В отношении водного транспортного средства был составлен акт описи и ареста имущества.